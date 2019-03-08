Дальнейшая судьба 8 марта в руках Верховной Рады, - Вятрович
Об этом заявил директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович, сообщают " Факты ".
Он отметил, что формулировку "Международный женский день" и статус выходного дня этот праздник имеет лишь в нескольких постсоветских странах, которые не отличаются успехами в борьбе за права женщин.
День, посвященный борьбе за права женщин, потерял свое первоначальное правозащитное значение и превратился в обычный праздник, "когда просто приветствуют женскую часть общества", подчеркнул он.
"В первом варианте нашего законопроекта мы предлагали замену этого праздника. Но в ходе общественного обсуждения большинство участников были против этого. Поэтому мы от этого отказались. Осталась только предложение отмены выходного дня 8 марта", - заявил Вятрович.
Директор института отметил, наш законопроект предлагает вернуть ему первоначальное правозащитное значение. И прежде всего - изменить название, говорить именно о борьбе за права женщин.
"Украина является государством, которое еще требует утверждения женских прав. И мы считаем, что этому может и должна помочь как раз отмена выходного в этот день", - добавил он.
- Напомним, 7 марта 2019 года вице-премьер Розенко заявил, что вопрос празднования 8 марта будет решен "эволюционным» путем.
Читайте также
-
-
7 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
-
1 марта, 2019 10 фактов из жизни Анатолия Гриценко
-
-
4 марта, 2019 Как вареники в масле: особенности Масленицы по-украински
Читайте также
-
7 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
-
1 марта, 2019 10 фактов из жизни Анатолия Гриценко
-