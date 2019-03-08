Дальнейшая судьба 8 марта в руках Верховной Рады, - Вятрович

8 марта, 2019, 12:20

Украина является государством, которое еще требует утверждения женских прав

Об этом заявил директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович, сообщают " Факты ".

Он отметил, что формулировку "Международный женский день" и статус выходного дня этот праздник имеет лишь в нескольких постсоветских странах, которые не отличаются успехами в борьбе за права женщин.

День, посвященный борьбе за права женщин, потерял свое первоначальное правозащитное значение и превратился в обычный праздник, "когда просто приветствуют женскую часть общества", подчеркнул он.

"В первом варианте нашего законопроекта мы предлагали замену этого праздника. Но в ходе общественного обсуждения большинство участников были против этого. Поэтому мы от этого отказались. Осталась только предложение отмены выходного дня 8 марта", - заявил Вятрович.

Директор института отметил, наш законопроект предлагает вернуть ему первоначальное правозащитное значение. И прежде всего - изменить название, говорить именно о борьбе за права женщин.

"Украина является государством, которое еще требует утверждения женских прав. И мы считаем, что этому может и должна помочь как раз отмена выходного в этот день", - добавил он.

Напомним, 7 марта 2019 года вице-премьер Розенко заявил, что вопрос празднования 8 марта будет решен "эволюционным» путем.



