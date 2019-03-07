Розенко заявил, что вопрос празднования 8 марта будет решен "эволюционным" путем

7 марта, 2019, 22:14

Вопрос об отмене или переносе Международного женского дня 8 марта будет решен "эволюционным" путем

Об этом сказал вице-премьер-министр Павел Розенко в интервью Интерфакс-Украина .

"Я думаю, что вопрос об отмене и переносе праздников - это точно не то, на чем мы должны ломать копья и долго дискутировать. Отношение людей к подобным датам само по себе меняется с развитием страны. Это совершенно эволюционный процесс. Мы должны дать возможность спокойно двигаться этому процессу, и общество само определится, как быть дальше", - сказал он.

Комментируя инициативу Украинского института национальной памяти о введении альтернативных дат для празднования, таких как День матери (второе воскресенье мая) или День семьи (середина сентября), Розенко отметил, что это является предметом общественной дискуссии: "Рано или поздно, я думаю, мы к этому придем ".