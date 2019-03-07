"Челси" - "Динамо". Все о матче 1/8 финала Лиги Европы

7 марта, 2019, 08:00

Дмитрий Марценишин

Сегодня в первом матче 1/8 финала Лиги Европы киевское "Динамо" встречается в гостях с лондонским "Челси"

Как команды сыграли в 1/16 финала Лиги Европы

"Динамо" в 1/16 финала встречалось с греческим "Олимпиакосом". Традиционно для украинских клубов перед плей-офф еврокубков главной проблемой киевлян стало отсутствие игровой практики. В то время, как соперник был задействован в официальных матчах, динамовцы проводили только контрольные встречи.

Это чувствовалось в первом матче 14 февраля в Пирее, где киевляне допускали большое количество брака и ошибок. Несмотря на это команде Александра Хацкевича удалось добиться положительного результата.

"Динамо" дважды уступал ов счете, но смогло спастись усилиями Виталия Буяльского и Беньямина Вербича, который на 89-й минуте принес украинскому клубу ничью 2: 2.

В домашней игре 21 февраля команда Хацкевича выглядела убедительнее, вышла вперед в первом тайме благодаря голу Франа Соля и довела матч до победы 1:0. Помогла ее получить невероятная игра голкипера Дениса Бойко, который несколько раз спасал киевлян в безвыходных ситуациях.

"Челси" в 1/16 финала Лиги Европы встречался со шведским "Мальме". В первой игре лондонцы в гостях победили со счетом 2:1, благодаря голам Росса Баркли и Оливье Жиру. Дома англичане выиграли еще увереннее - 3:0. Опять отличились Жиру и Баркли, еще один гол на счету Каллума Хадсона-Одоя.

С чем к матчу подходит "Динамо"

Главной проблемой "Динамо" в нынешнем сезоне стало отсутствие классного форварда. Киевлянам не удалось приобрести квалифицированного нападающего в летнее трансферное окно. 19-летний Владислав Супряга из "Днепра-1" пока не смог составить конкуренцию в атаке, а основной форвард Артем Беседин осенью травмировался и не мог помочь команде. Поэтому Александру Хацкевичу пришлось переводить в центр атаки номинального флангового полузащитника Беньямина Вербича.

Казалось, трудности позади, когда в январе киевляне приобрели Франа Соля с голландского "Виллем II". Испанский форвард получил стабильное место в основе и забил решающий гол в матче с "Олимпиакосом". Но 2 марта во игре чемпионата Украины против "Десны" нападающий травмировал плечо. Обследование показало, что Солю понадобится операция, поэтому в нынешнем сезоне он "Динамо" больше не поможет.

К тому же, во время тренировочного сбора, снова травмировался Артем Беседин, который вернется на поле лишь в конце апреля. Таким образом, у Хацкевича остался лишь один форвард - Назарий Русин. Он забил 4 гола в контрольных матчах, но в официальных играх появляется эпизодически и сыграл полный тайм только с "Десной", после травмы Соля. Белорусский тренер будет вынужден дать шанс Русину, ведь Вербич не сможет сыграть против "Челси", поскольку отбывает дисквалификацию за перебор желтых карточек.

Нелегкое решение предстоит сделать тренеру и в центре защиты. В матчах с "Олимпиакосом" из-за травмы не мог играть венгр Тамаш Кадар. Его в паре с Никитой Бурдой удачно заменил Артем Шабанов. Сейчас Кадар выздоровел и Хацкевичу нужно определиться - вернуть в состав недавно основного футболиста, или оставить дуэт, который справился с задачами в 1/16 финала.

Шабанов неизменно выходил в стартовом составе и в матчах чемпионата Украины, которые киевляне сыграли после встреч с "Олимпиакосом". Он помог динамовцам победить "Зарю" (5:0) и "Десну" (2:1). "Динамо" после 20 туров занимает в турнирной таблице второе место и отстает от лидера премьер-лиги "Шахтера" на 7 очков.

С чем к матчу подходит "Челси"

В нынешнем сезоне "Челси" выступает в чемпионате Англии не лучшим образом. Сейчас команда Маурицио Сарре идет в премьер-лиге шестой и ведет ожесточенную борьбу за попадание в зону Лиги чемпионов - первую четверку. Играют лондонцы с переменным успехом. Скажем, 10 февраля они потерпели болезненное поражение 0:6 от "Манчестер Сити" в АПЛ.

После этого "Челси" 24 февраля проиграл "Манчестер Сити" в финале Кубка английской лиги, уступив в серии послематчевых пенальти. Ко всему, во время кубковой игры в лагере лондонского клуба разгорелся громкий скандал.

В конце дополнительного времени перед серией пенальти голкипер "Челси" Кэпа Аррисабалага отказался уступать место на поле второму вратарю Вилли Кабальеро, как того требовал Маурицио Сарре. Испанец в конце концов остался на поле, отразил один одиннадцатиметровый, но не спас свою команду от поражения.

За демарш Аррисабалагу оштрафовали на недельную зарплату и посадили на скамейку запасных в следующем матче АПЛ против "Тоттенхэма". Голкипер извинился за свое поведение, но микроклимат в "Челси" испорчен. Английские СМИ утверждают, что команда раскололась на два лагеря - испанцы Аспиликуэта, Педро и Маркос Алонсо поддержали Кэпу, а Давид Луис, Жоржиньо и Гонсало Игуаин остались на стороне Сарре.

Между тем, в последних матчах в результатах "Челси" заметный прогресс. Команда выиграла два подряд лондонских дерби - у "Тоттенхэма" (2:0) и "Фулхэма" (2:1) .

В конце концов футболистов "Динамо" внутренние проблемы "Челси" не должны касаться. У лондонцев очень мощный состав с Эденом Азаром, Виллианом и другими звездами, которые способны в одиночку решить судьбу любого матча.

Как команды играли между собой ранее

Именно Виллиан стал героем предыдущего матча между "Челси" и "Динамо" в ноябре 2015 года на групповом раунде Лиги чемпионов. Удар экс-футболиста "Шахтера" в конце игры со штрафного принес лондонцам домашнюю победу над киевлянами со счетом 2:1. Еще один мяч в свои ворота отправил Драгович, который забил и англичанам. В Киеве команды сыграли вничью 0:0 и в итоге вместе вышли в 1/8 финала.

Кто будет фаворитом

Букмекеры считают фаворитом сегодняшнего матча "Челси" и предлагают на его победу коэффициент 1.30, на ничью дают 5.25, а в выигрыш "Динамо" откровенно не верят - 10.50.

Лондонский клуб безоговорочный фаворит и вообще в двухматчевом противостоянии - котировки на выход англичан в четвертьфинал 1.18, а на попадание туда киевлян - 4.25.

И вообще "Челси" считают главным претендентом на победу в Лиге Европы. Команда Сарре возглавляет список фаворитов турнира с показателем 4.50. Далее расположились итальянский "Наполи" (5.00), английский "Арсенал" (5.50) и испанская "Севилья" (7.00). "Динамо" в этом рейтинге лишь тринадцатое с коэффициентом 81.00.