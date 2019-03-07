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"Челси" - "Динамо": Хацкевич рассказал, кто заменит травмированного Соля


фото: twitter.com/dynamokyiv
Главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич заявил, что травмированного форварда Франа Соля в матче 1/8 финала Лиги Европы с "Челси" заменит Назарий Русин

Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".

По словам Хацкевича, вместо Франа Соля в центре нападения сыграет Назарий Русин, а кем заменить дисквалифицированного левого вингера Беньямина Вербичи, тренер определится непосредственно перед игрой.

"Игровую схему мы менять не будем. Русин сыграет в нападении, а кто заменит Беньямина - решим завтра", - сказал Хацкевич.

Также тренер "Динамо" рассказал о состоянии футболистов, которые только восстановились после травм - венгерского защитника Тамаша Кадара и датского вингера Миккеля Дуелунда.

"Тамаш чувствует себя неплохо, но он много пропустил. Он готовится к игре, ведь как вы знаете, у нас есть только один форвард и пять защитников. Дуелунд уже тоже работает с основной группой", - сказал Хацкевич.

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