"Челси" - "Динамо": Хацкевич рассказал, кто заменит травмированного Соля

7 марта, 2019, 11:26

Главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич заявил, что травмированного форварда Франа Соля в матче 1/8 финала Лиги Европы с "Челси" заменит Назарий Русин

Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".

По словам Хацкевича, вместо Франа Соля в центре нападения сыграет Назарий Русин, а кем заменить дисквалифицированного левого вингера Беньямина Вербичи, тренер определится непосредственно перед игрой.

"Игровую схему мы менять не будем. Русин сыграет в нападении, а кто заменит Беньямина - решим завтра", - сказал Хацкевич.

Также тренер "Динамо" рассказал о состоянии футболистов, которые только восстановились после травм - венгерского защитника Тамаша Кадара и датского вингера Миккеля Дуелунда.

"Тамаш чувствует себя неплохо, но он много пропустил. Он готовится к игре, ведь как вы знаете, у нас есть только один форвард и пять защитников. Дуелунд уже тоже работает с основной группой", - сказал Хацкевич.

Матч "Динамо" - "Челси" состоится сегодня в Лондоне и начнется в 22:00.

Арбитром матча 1/8 финала Лиги Европы "Челси" - "Динамо" назначен словенец Славко Винчич, который в 2015 году изъял двух киевлян во время игры с французским "Генгамом"

Игроки соперника "Динамо" в Лиге Европы - "Челси", раскололись на два лагеря из-за конфликта голкипера Кепы Аррисабалагы и главного тренера Маурицио Сарри.

Испанский форвард "Динамо" Фран Соль 2 марта травмировался в матче чемпионата Украины против "Десны" и пропустит игру Лиги Европы с "Челси".

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