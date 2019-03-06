СНБО инициирует международный аудит Укроборонпрома, - Порошенко
6 марта, 2019, 17:12
Совет национальной безопасности и обороны инициирует международный аудит и комплексную ревизию всех контрактов государственного концерна "Укроборонпром"
Об этом сказал президент Петр Порошенко на заседании СНБО, передает Еспресо.TV .
"Во-первых, мы инициируем комплексный международный аудит концерна "Укроборонпром", комплексную ревизию всех контрактов. Во-вторых, предлагаю немедленно решить вопрос о расширении состава Наблюдательного совета концерна за счет международных специалистов из стран-партнеров, которые являются членами НАТО", - сказал он .
По словам Порошенко, аудит продемонстрирует международным партнерами Украины полную открытость и прозрачность в вопросе реформирования концерна.
- Напомним, в предыдущем выпуске расследовании Bihus.info говорилось, что Игорь Гладковский вместе с сообщниками через фирмы-прокладки якобы поставлял оборонным предприятиям контрабандные российские детали по завышенным в 2-4 раза ценам.
- По данным журналистов, размер хищений составляет минимум 250 млн грн. В Укроборонпроме заявили, что расследование хищений содержит манипуляции.
- Первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олег Гладковский попросил временно приостановить его полномочия.
- НАБУ начало досудебное расследование.
- Петр Порошенко подписал указ об увольнении Олега Гладковского.
- Журналисты проекта "Наші гроші" заявили, что руководитель госконцерна "Укроборонпром" Павел Букин в сговоре с сыном заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорем Гладковским и экс-сотрудником Укроборонпрома Виталием Жуковым заказал по завышенной цене высотомеры российского производства.
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Посол США в Украине Мари Йованович заявила, что Кабмин Украины провести аудит государственного концерна "Укроборонпром".
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