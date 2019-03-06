СНБО инициирует международный аудит Укроборонпрома, - Порошенко

6 марта, 2019, 17:12

Совет национальной безопасности и обороны инициирует международный аудит и комплексную ревизию всех контрактов государственного концерна "Укроборонпром"

Об этом сказал президент Петр Порошенко на заседании СНБО, передает Еспресо.TV .

"Во-первых, мы инициируем комплексный международный аудит концерна "Укроборонпром", комплексную ревизию всех контрактов. Во-вторых, предлагаю немедленно решить вопрос о расширении состава Наблюдательного совета концерна за счет международных специалистов из стран-партнеров, которые являются членами НАТО", - сказал он .

По словам Порошенко, аудит продемонстрирует международным партнерами Украины полную открытость и прозрачность в вопросе реформирования концерна.