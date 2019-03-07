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Меркель против предложения США направить корабли в Керченский пролив

Канцлер Германии Ангела Меркель отвергли предложение вице-президента США Майкла Пенса направить военные корабли ФРГ через Керченский пролив

Об этом сообщает Bloomberg , передает РБК-Украина.

На Мюнхенской конференции по безопасности Пенс предложил Меркель направить военные корабли через пролив. Меркель сказала, что рассмотрит возможность однократного проведения таких совместных маневров ВМС ФРГ и Франции.

Bloomberg отмечает, что в конечном итоге канцлер ФРГ отвергла предложение пенсий.

  • Напомним, 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива Россия захватила украинские военные корабли, которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. О намерении они, согласно международным нормам, сообщили другой стороне. Однако вместо обеспечить фарватер, российские диспетчеры вызвали корабли ФСБ . Российские корабли "Соболь", "Дон", "Мангуст" и "Суздалец" совершили нападение на корабли ВМС Украины.
  • 27-28 ноября оккупационные "суды" в Крыму арестовали 24 захваченных в плен украинских моряков. Всем захваченным Россией украинским морякам предъявлено обвинение в "незаконном пересечении границы".
  • Все захваченные Россией украинские моряки назвались военнопленными .
  • 15 января суд РФ продлил арест всем пленным украинским морякам. 16 из них арестовали до 24 апреля, ещё четырех - до 26 апреля, поскольку из-за ранения их впервые арестовали на два дня позже.
  • Адвокаты моряков обжаловали продление ареста .
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