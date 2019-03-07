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Климкин Россия переселит в оккупированный Крым 50 тыс. россиян


фото: REUTERS
Милитаризация Россией аннексированного Крыма продолжается, и в ближайшие годы количество российского персонала там может достичь 50 тыс. человек

Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин, сообщает Укринформ.

"Милитаризация Крыма достигла какого-то предела. Но и в дальнейшем она будет происходить. То, что знаем, что в последующие годы там будет почти 50 тыс. российского персонала ", - сказал он.

Кроме того, министр напомнил, что на территории оккупированного Крыма подготовлена инфраструктура для ядерного оружия.

Климкин подчеркнул, что в значительной мере российская экспансия в Сирию и на Ближний Восток происходит именно с оккупированного Крыма.

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