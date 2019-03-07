Климкин Россия переселит в оккупированный Крым 50 тыс. россиян
Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин, сообщает Укринформ.
"Милитаризация Крыма достигла какого-то предела. Но и в дальнейшем она будет происходить. То, что знаем, что в последующие годы там будет почти 50 тыс. российского персонала ", - сказал он.
Кроме того, министр напомнил, что на территории оккупированного Крыма подготовлена инфраструктура для ядерного оружия.
Климкин подчеркнул, что в значительной мере российская экспансия в Сирию и на Ближний Восток происходит именно с оккупированного Крыма.
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Напомним, 18 февраля 2019 г. Совет ЕС одобрил пакет санкций против России из-за агрессии в Азовском море, нападения на украинские корабли и захвата украинских моряков .
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25 июля 2018 Госдеп обнародовал политику США по Крыму, в основе которой - опыт стран Балтии .
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В документе отмечается , что Соединенные Штаты вместе с союзниками, партнерами и международным сообществом отвергают попытку России аннексировать Крым и обязуются придерживаться этой политики, пока не будет восстановлена территориальная целостность Украины.
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