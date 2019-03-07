Гриценко и Садовый подписали соглашение об объединении на выборах
7 марта, 2019, 14:06
Кандидат в президенты Анатолий Гриценко и экс-кандидат в президенты Андрей Садовый подписали соглашение об объединении на выборах 2019
Об этом Анатолий Гриценко сообщил на странице в Facebook.
Гриценко написал, что у него с Садовым совпадают базовые ценности.
"Должностей или квот в списках мы не делили. Поэтому соглашение короткое по форме, но - глубокое по содержанию. И я его выполню", - отметил Гриценко.
Он также добавил, что у представителей демократических сил еще есть несколько часов для объединения с ним.
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- 1 марта кандидат в президенты Украины Андрей Садовый заявил, что снимает свою кандидатуру с президентской гонки в пользу Анатолия Гриценко.
- 5 марта Гриценко заявил, что ведет переговоры с пятью кандидатами для объединения на выборах.
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