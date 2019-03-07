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Гриценко и Садовый подписали соглашение об объединении на выборах


фото: nv.ua
Кандидат в президенты Анатолий Гриценко и экс-кандидат в президенты Андрей Садовый подписали соглашение об объединении на выборах 2019

Об этом Анатолий Гриценко сообщил на странице в Facebook.

Гриценко написал, что у него с Садовым совпадают базовые ценности.

"Должностей или квот в списках мы не делили. Поэтому соглашение короткое по форме, но - глубокое по содержанию. И я его выполню", - отметил Гриценко.

Он также добавил, что у представителей демократических сил еще есть несколько часов для объединения с ним.

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