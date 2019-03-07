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Гнап написал в ЦИК заявление о снятии своей кандидатуры с выборов президента

Кандидат в президенты Украины Дмитрий Гнап подал в Центральную избирательную комиссию заявление о снятии своей кандидатуры с выборов

Об этом сообщает Радио Свобода.

"Да, я написал заявление в ЦИК", - ответил Гнап.

7 марта - последний день, когда кандидаты в президенты могут сняться с выборов президента Украины.

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