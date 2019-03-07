Гнап написал в ЦИК заявление о снятии своей кандидатуры с выборов президента
7 марта, 2019, 18:32
Кандидат в президенты Украины Дмитрий Гнап подал в Центральную избирательную комиссию заявление о снятии своей кандидатуры с выборов
Об этом сообщает Радио Свобода.
"Да, я написал заявление в ЦИК", - ответил Гнап.
7 марта - последний день, когда кандидаты в президенты могут сняться с выборов президента Украины.
- Ранее сообщалось, что партия "Сила людей" поддержала решение Дмитрия Гнапа об отказе от участия в выборах президента Украины.
- Дмитрий Добродомов снял свою кандидатуру с президентских выборов в пользу Анатолия Гриценко.
- 1 марта кандидат в президенты Украины Андрей Садовый заявил, что снимает свою кандидатуру с президентской гонки в пользу Анатолия Гриценко.
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