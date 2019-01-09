Зозуля спас одноклубника, который потерял сознание во время матча
Об этом сообщает "Трибуна" .
Во время игры второго испанского дивизиона Герман Санчес из "Гранады" попал ногой в голову форварду "Альбасете" Рэю Манаю, который потерял сознание. К одноклубника подбежал Роман Зозуля и оказал первую помощь - вытащил впавший язык и контролировал его состояние, пока к футболисту не подбежали врачи.
В Маная были подозрения на черепно-мозговую травму, но прошло переломом носа. На первой тренировке после травмы, албанец подошел к Зозули и поблагодарил его.
"Ты спас меня", - сказал Манай на украинском.
Манай и Зозуля являются основными форвардами "Альбасете", на их счету 9 голов в чемпионате Испании. В турнирной таблице "Альбасете" занимает второе место и борется за выход в сильнейшего испанского дивизиона.
- Напомним, 8 декабря 2018 Зозуля забил гол за "Альбасете" и получил красную карточку в матче чемпионата Испании.
- В январе в другую команду второго испанского дивизиона перешел украинский форвард Евгений Селезнев.
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