Завтра будут бастовать три немецких аэропорта

9 января, 2019, 18:02

В аэропортах Германии продолжаются забастовки работников служб безопасности

Об этом сообщает DW .

Работники требуют повышения оплаты труда.

В профсоюзе Ver.di заявили, что на 10 января запланированы забастовки в аэропортах Дюссельдорфа, Кельна и Штутгарта. В отличие от забастовок в берлинских аэропортах, которые длились всего 3 часа утром 7 января, забастовки 10 января должны продолжаться весь день. В связи с этим ожидаются существенные ограничения в движении самолетов.

Новая предупредительная забастовка вызвана тем, что после приостановления работы в двух берлинских аэропортах Федеральная ассоциация компаний по авиационной безопасности не предоставила никаких улучшенных предложений профсоюзу. Поэтому не исключено проведение дальнейших забастовок.

По словам председателя профсоюза Беньямина Рошерома, работодатели должны понять, что работники готовы и способны отстаивать свои требования.