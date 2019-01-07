Рейсы отменили Lufthansa и Ryanair: почему в аэропортах Берлина бастуют работники

Как сообщает DW , профсоюз Ver.di, что защищает интересы работников сферы обслуживания и госсектора, призвала их прекратить работу с 5 до 8.45 утра по местному времени.

"В результате забастовки могут пострадать пассажиры около 80 рейсов, примерно 60 из них запланированы в" Тегеле ", остальные 20 - в" Шенефельде ", - говорится в сообщении.

В частности, авиакомпания Lufthansa объявила об отмене восьми рейсов из "Тегель" - четыре из них во Франкфурт-на-Майне, другие - в Мюнхен. Авиакомпании EasyJet и Ryanair также отменили часть рейсов, запланированных в "Шенефельде".

Профсоюз требует повысить оплату труда сотрудников службы безопасности до 20 евро в час. Очередной раунд тарифных переговоров с Федеральной ассоциацией компаний по авиационной безопасности (BDLS) завершился провалом.