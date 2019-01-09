Япония купит необитаемый остров для учений с ВМС США, - СМИ

9 января, 2019, 11:57

Власти Японии решили купить необитаемый остров Маге на юго-западе страны для проведения совместных с ВМС США учений с участием палубных самолетов и авианосцев

Об этом сообщает японское издание Japan News со ссылкой на собственные источники.

По данным СМИ, островом практически полностью владеет частная девелоперская компания из Токио. Договор планируют заключить уже на текущей неделе, а Минобороны Японии получит землю до конца марта.

Там намерены построить различные объекты инфраструктуры для американских и японских военнослужащих.

По информации собеседников издания, стоимость покупки составит 16 млрд иен (более $ 147 млн).

Решение о приобретении острова связано с тем, что обучение сопровождаются сильным шумом. Это вызывает недовольство местных жителей.