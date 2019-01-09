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В Запорожье в аптеке вместо лекарств продали макароны


фото: Medcentre.com.ua
Местная жительница приобрела в аптеке лекарства, а когда открыла их - там оказались макаронные изделия

Об инциденте сообщила Елена Горовая в Facebook.

"Добрый день! Ужасно зла! В аптеке Фармасити купила таблетки в баночке, то есть не видно что там. Просто открутить крышку не получилось, пришлось плоскогубцами. И когда наконец раскрыла, в них оказались макароны !!! НЕ капсулы дорогого препарата, а рожки !! ! Так на минуточку, 30 таблеток стоят 234 грн. Будьте внимательны! Открывайте и смотрите, что вам продали не отходя от окошка! "

В комментариях Елена отметила, что уже обратилась в аптеку с жалобой.

Напомним, что с 1 января 2019 в Украине в аптеки позволят возвращать приобретенные лекарства.

 

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