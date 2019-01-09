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В горах Франции нашли обломки пропавшего истребителя

Обломки истребителя "Мираж-2000", который пропал с радаров, были обнаружены в департаменте Юра

Об этом сообщает Еuгоре1 .

Спасатели сообщают, что поиски пилотов продолжаются.

На борту самолета находились два человека. Самолет вылетел с авиабазы Нанси-Очей.

 

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