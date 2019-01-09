В горах Франции нашли обломки пропавшего истребителя
9 января, 2019, 18:18
Обломки истребителя "Мираж-2000", который пропал с радаров, были обнаружены в департаменте Юра
Об этом сообщает Еuгоре1 .
Спасатели сообщают, что поиски пилотов продолжаются.
На борту самолета находились два человека. Самолет вылетел с авиабазы Нанси-Очей.
- Ранее сообщалось, что во Франции в гористой местности департамента Юра пропал истребитель "Мираж-2000", на борту которого находились два человека.
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