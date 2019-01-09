Во Франции с радаров исчез истребитель

9 января, 2019, 16:52

Во Франции в гористой местности департамента Юра пропал истребитель "Мираж-2000", на борту которого находились два человека

Об этом сообщает L'Est Republicain .

Сообщается, что пропал истребитель в гористой местности между департаментами Юра и Ду. Префектура департамента Юра начала операцию по поиску пропавшего самолета. Самолет вылетел с авиабазы Нанси-глаз.

Как отмечает издание, один из местных жителей сообщил корреспонденту издания, что слышал взрыв.

Самолет не был вооружен. На борту находились пилот и его помощник.

Истребитель, который осуществлял патрулирование над массивом Юра вместе с пропавшим самолетом, уже вернулся на базу.

Региональная власть начала поисковую операцию, однако она осложняется практически нулевой видимостью из-за снега.