Во Франции с радаров исчез истребитель
9 января, 2019, 16:52
Во Франции в гористой местности департамента Юра пропал истребитель "Мираж-2000", на борту которого находились два человека
Об этом сообщает L'Est Republicain .
Сообщается, что пропал истребитель в гористой местности между департаментами Юра и Ду. Префектура департамента Юра начала операцию по поиску пропавшего самолета. Самолет вылетел с авиабазы Нанси-глаз.
Как отмечает издание, один из местных жителей сообщил корреспонденту издания, что слышал взрыв.
Самолет не был вооружен. На борту находились пилот и его помощник.
Истребитель, который осуществлял патрулирование над массивом Юра вместе с пропавшим самолетом, уже вернулся на базу.
Региональная власть начала поисковую операцию, однако она осложняется практически нулевой видимостью из-за снега.
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