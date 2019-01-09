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В Европе жертвами непогоды стали 14 человек


фото: REUTERS
Жертвами непогоды в европейских странах за последнюю неделю стали 14 человек

Об этом пишет агентство Associated Press .

В среду в некоторых частях Австрии и южной Германии школы оставались закрытыми, несколько дорог и автомагистралей были заблокированы, что привело к 20-километровой пробке в районе Мюнхена.

 

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