В Европе жертвами непогоды стали 14 человек
9 января, 2019, 16:57
Жертвами непогоды в европейских странах за последнюю неделю стали 14 человек
Об этом пишет агентство Associated Press .
В среду в некоторых частях Австрии и южной Германии школы оставались закрытыми, несколько дорог и автомагистралей были заблокированы, что привело к 20-километровой пробке в районе Мюнхена.
- Ранее сообщалось, что из-за сильных снегопадов и ухудшения погоды за последнюю неделю погибли 12 человек, сотни попали в снежные ловушки в альпийских регионах.
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