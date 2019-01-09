В Европе жертвами непогоды стали 14 человек

9 января, 2019, 16:57

Жертвами непогоды в европейских странах за последнюю неделю стали 14 человек

Об этом пишет агентство Associated Press .

В среду в некоторых частях Австрии и южной Германии школы оставались закрытыми, несколько дорог и автомагистралей были заблокированы, что привело к 20-километровой пробке в районе Мюнхена.