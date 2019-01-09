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У задержанного за "откаты" чиновника Укргаздобыча нашли $ 175 тыс.


фото: slovoidilo
У задержанного ГПУ чиновника "Укргаздобыча" нашли почти $ 175 000, более миллиона гривен и 6 телефонов

Об этом говорится в решении Соломенского районного суда города Киева, передает " Слово и дело ".

Генеральная прокуратура нашла $ 174,5 тысячи при обыске у бывшего начальника механико-энергетического департамента ПАО "Укргаздобыча" Владимира Микитина, задержанного по подозрению в получении "откатов".

Как указывается в документе, при обыске в Микитина наличными нашли 1,26 миллиона гривен, 174,5 тысячи долларов и четыре iPhone 7 Plus, 6s и еще два телефона, модели которых не указаны.

Указанные вещи были изъяты и по решению суда на них наложили арест, о котором просил прокурор Киевской местной прокуратуры №7.

Известно, что сейчас это уголовное производство находится в расследовании детективов Национального антикоррупционного бюро. Указанная дело было начато по материалам Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины.

  • Напомним, в декабре правоохранительные органы задержали двух чиновников "Укргаздобыча", которые наладили схему получения 10% отката за госзаказ.
  • Согласно данным ГПУ, начальник механико-энергетического департамента ПАО "Укргаздобыча" Микитин совместно с директором по подготовке и транспортировке газа Гордиенко организовали схему систематического получения неправомерной выгоды от представителей предприятий, специализирующихся на реализации профессиональной техники для нужд нефтегазодобывающей сферы.
  • Чиновников задержали при получении очередного транша в 9 млн гривен. Злоумышленники пытались выбросить деньги в окно.
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