 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Получали 26 млн "откатов", хотели выбросить деньги в окно. ГПУ уличила двух чиновников Укргаздобычи


фото: facebook
Правоохранительные органы задержали двух чиновников Укргаздобычи, которые наладили схему получения 10% отката за госзаказ

Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко в Facebook .

"В рамках дела зафиксировано, что за сентябрь - декабрь начальник механико-энергетического департамента Укргаздобыча В. Микитин и директор по подготовке и транспортировке газа А. Гордиенко получили 16 млн 840 тыс грн", - сообщил Луценко.

Их задержали при получении очередного транша в 9 млн гривен. Злоумышленники пытались выбросить деньги в окно, отметил генпрокурор.

"Подаренный чиновнику Ленд Крузер тоже учтем", - написал глава прокуратуры.

 

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

20 декабря, 2018 четверг

больше новостей

20 декабря, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать