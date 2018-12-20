Получали 26 млн "откатов", хотели выбросить деньги в окно. ГПУ уличила двух чиновников Укргаздобычи
20 декабря, 2018, 15:50
Правоохранительные органы задержали двух чиновников Укргаздобычи, которые наладили схему получения 10% отката за госзаказ
Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко в Facebook .
"В рамках дела зафиксировано, что за сентябрь - декабрь начальник механико-энергетического департамента Укргаздобыча В. Микитин и директор по подготовке и транспортировке газа А. Гордиенко получили 16 млн 840 тыс грн", - сообщил Луценко.
Их задержали при получении очередного транша в 9 млн гривен. Злоумышленники пытались выбросить деньги в окно, отметил генпрокурор.
"Подаренный чиновнику Ленд Крузер тоже учтем", - написал глава прокуратуры.
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