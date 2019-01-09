Самый богатый человек в мире разводится с женой после 25 лет брака
9 января, 2019, 18:03
Основатель компании Amazon, самый богатый человек планеты Безос объявил о разводе с женой
Об этом основатель Amazon Джефф Безос написал в Твиттере, отметив, что это совместное заявление супругов.
В совместном заявлении супругов говорится, что, несмотря на решение расстаться, они останутся друзьями: "У нас была прекрасная жизнь <...>, а впереди у нас прекрасное будущее как у родителей, друзей и партнеров в различных проектах".
Известно, что Безос с женой - писательницей Маккензи Безос - прожили в браке 25 лет.
Джеффри и Маккензи Безос познакомились в 1993 году во время работы в инвестиционной компании DE Shaw, где он был вице-президентом, а она аналитиком. В 1994 году они уволились и начали создавать Amazon. У пары четверо детей.
9 января 2019
- Напомним, Безос стал самым богатым человеком в истории летом 2018 года. Сейчас Forbes оценивает его состояние в $139,6 миллиарда долларов.
- Вчера, 8 января, компания американца Джеффа Безоса Amazon стала самой дорогой в мире .
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