Самый богатый человек в мире разводится с женой после 25 лет брака

9 января, 2019, 18:03

Основатель компании Amazon, самый богатый человек планеты Безос объявил о разводе с женой

Об этом основатель Amazon Джефф Безос написал в Твиттере, отметив, что это совместное заявление супругов.

В совместном заявлении супругов говорится, что, несмотря на решение расстаться, они останутся друзьями: "У нас была прекрасная жизнь <...>, а впереди у нас прекрасное будущее как у родителей, друзей и партнеров в различных проектах".

Известно, что Безос с женой - писательницей Маккензи Безос - прожили в браке 25 лет.

Джеффри и Маккензи Безос познакомились в 1993 году во время работы в инвестиционной компании DE Shaw, где он был вице-президентом, а она аналитиком. В 1994 году они уволились и начали создавать Amazon. У пары четверо детей.