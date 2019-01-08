Amazon стала самой дорогой компанией в мире

8 января, 2019, 09:58

Компания американца Джеффа Безоса Amazon стала самой дорогой в мире

Об этом сообщает Радио Свобода.

Капитализация Amazon составила $797 млрд.

В ближайшие ее конкурентами стали Microsoft ($784 млрд) и Alphabet ($740 млрд). Amazon - компания-ритейлер, которая занимается продажей товаров и услуг через интернет. Также компания занимается кинопроизводством.