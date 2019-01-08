 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Amazon стала самой дорогой компанией в мире


фото: REUTERS
Компания американца Джеффа Безоса Amazon стала самой дорогой в мире

Об этом сообщает Радио Свобода.

Капитализация Amazon составила $797 млрд.

В ближайшие ее конкурентами стали Microsoft ($784 млрд) и Alphabet ($740 млрд). Amazon - компания-ритейлер, которая занимается продажей товаров и услуг через интернет. Также компания занимается кинопроизводством.

Всё по теме

По теме

Читайте также

По теме

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

8 января, 2019 вторник

больше новостей

8 января, 2019 вторник

7 января, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать