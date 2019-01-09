"Рома" предложила за лидера сборной Украины 12 млн евро

9 января, 2019, 11:31

Полузащитник сборной Украины и бельгийского "Генка" Руслан Малиновский получил приглашение из итальянской "Ромы"

Об этом сообщил на своем сайте журналист Sky Sports Джанлука Ди Марцио .

По его информации, "Рома" начала официальные переговоры с "Генк" по трансферу Малиновского. Римляне предлагают за украинского хавбека 12 млн евро и бонусы.

В нынешнем сезоне 25-летний Малиновский сыграл за "Генк" 29 матчей, забил 10 голов и сделал 9 результативных передач в различных турнирах. Благодаря удачным действиям украинца, его команда лидирует в чемпионате Бельгии, а самого хавбека считают одним из лучших футболистов турнира.

За сборную Украины полузащитник сыграл 18 матчей и забил 2 гола. Осенью 2018 в Лиге наций Малиновский стал одним из лидеров команды Андрея Шевченко.