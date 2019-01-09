"Рома" предложила за лидера сборной Украины 12 млн евро
9 января, 2019, 11:31
Полузащитник сборной Украины и бельгийского "Генка" Руслан Малиновский получил приглашение из итальянской "Ромы"
Об этом сообщил на своем сайте журналист Sky Sports Джанлука Ди Марцио .
По его информации, "Рома" начала официальные переговоры с "Генк" по трансферу Малиновского. Римляне предлагают за украинского хавбека 12 млн евро и бонусы.
В нынешнем сезоне 25-летний Малиновский сыграл за "Генк" 29 матчей, забил 10 голов и сделал 9 результативных передач в различных турнирах. Благодаря удачным действиям украинца, его команда лидирует в чемпионате Бельгии, а самого хавбека считают одним из лучших футболистов турнира.
За сборную Украины полузащитник сыграл 18 матчей и забил 2 гола. Осенью 2018 в Лиге наций Малиновский стал одним из лидеров команды Андрея Шевченко.
- Напомним, главной трансферной целью "Ромы" стал другой украинский футболист - полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков.
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