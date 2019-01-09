Порошенко подписал закон о трехлетнем бюджетном планировании
9 января, 2019, 12:09
Президент Петр Порошенко подписал законопроект №8044 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины (о правовой основе для внедрения среднесрочного бюджетного планирования)"
Об этом говорится на сайте парламента.
Так, документ 8 января был возвращен с подписью от президента.
Отмечается, что документ вводит заполнения Бюджетных деклараций во время бюджетного планирования на следующие три года.
Согласно новому закону, Министерство финансов будет разрабатывать бюджетную декларацию с учетом положений документов государственного стратегического планирования на пять и более лет, в частности, отраслевых стратегий и стратегических планов деятельности главных распорядителей бюджетных средств.
В свою очередь, стратегические планы распорядителей будут уточняться на основании Бюджетной декларации.
- Напомним, 18 октября Верховная Рада приняла законопроект №9084 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины" в первом чтении .
- 6 декабря 2018 Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон №9084 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины" .
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