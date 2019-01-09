Порошенко подписал закон о трехлетнем бюджетном планировании

9 января, 2019, 12:09

Президент Петр Порошенко подписал законопроект №8044 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины (о правовой основе для внедрения среднесрочного бюджетного планирования)"

Об этом говорится на сайте парламента.

Так, документ 8 января был возвращен с подписью от президента.

Отмечается, что документ вводит заполнения Бюджетных деклараций во время бюджетного планирования на следующие три года.

Согласно новому закону, Министерство финансов будет разрабатывать бюджетную декларацию с учетом положений документов государственного стратегического планирования на пять и более лет, в частности, отраслевых стратегий и стратегических планов деятельности главных распорядителей бюджетных средств.

В свою очередь, стратегические планы распорядителей будут уточняться на основании Бюджетной декларации.