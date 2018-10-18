Планирования госбюджета на 3 года вперед: нардепы приняли закон за основу

18 октября, 2018, 14:14

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №9084 "о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины"

За соответствующее решение отдали голоса 244 депутата, сообщает Еспресо.TV.

Согласно документу, в стране будет планировать госбюджет на три года вперед, что позволит реализовывать системные реформы, а также повысит степень ответственности распорядителей бюджета за эффективность своей работы.

Предлагается ввести среднесрочную Бюджетную декларацию как документ стратегического планирования, что будет определять бюджетную политику на следующие три года. Инструментом среднесрочного бюджетного планирования на местном уровне станут местные трехлетние финансовые планы.

"Новый подход позволит нам показать, как мы планируем управлять государственным долгом, как уменьшать фискальные риски, за счет чего финансировать трансформации в образовании и здравоохранении, как поддерживать развитие экономики, чтобы абстрактные 3% роста ВВП стали конкретным увеличением зарплат", - отметила и.о. министра финансов Маркарова.