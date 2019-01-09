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Парламент Великобритании возобновляет дебаты по Brexit-соглашению


фото: REUTERS
Британский парламент в среду возобновляет обсуждение соглашения о Brexit, достигнутого премьер-министром Терезой Мэй

Об этом сообщает ВВС .

"В среду депутаты снова начнут обсуждать план Brexit Терезы Мэй", - говорится в сообщении.

Ожидается, что перед решающим голосованием 15 января парламент в течение 5 дней будет обсуждать условия выхода страны и ее будущие отношения с ЕС.

Парламентские дебаты проходят почти через месяц после того, как премьер отложила голосование по соглашению в Палате общин.

  • Напомним, сегодня парламент ограничил полномочия правительства на случай Brexit без соглашения.
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