Парламент Великобритании возобновляет дебаты по Brexit-соглашению

9 января, 2019, 16:10

Британский парламент в среду возобновляет обсуждение соглашения о Brexit, достигнутого премьер-министром Терезой Мэй

Об этом сообщает ВВС .

"В среду депутаты снова начнут обсуждать план Brexit Терезы Мэй", - говорится в сообщении.

Ожидается, что перед решающим голосованием 15 января парламент в течение 5 дней будет обсуждать условия выхода страны и ее будущие отношения с ЕС.

Парламентские дебаты проходят почти через месяц после того, как премьер отложила голосование по соглашению в Палате общин.