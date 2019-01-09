Очередное поражение Мэй: парламент ограничил полномочия правительства на случай Brexit без соглашения

9 января, 2019, 11:38

Палата общин парламента Великобритании одобрила поправку в законопроект, ограничивающую полномочия правительства в налоговой сфере в случае выхода страны из ЕС без соглашения

Об этом сообщает Evening Standard .

"Поправку, призванную ограничить полномочия министров по сбору налогов в случае отсутствия соглашения (Brexit - ред.), было принято 303 голосами против 296 во вторник вечером", - говорится в сообщении.

Поправка не позволит министерству финансов без одобрения депутатов изменить размер налогов, чтобы сделать возможным Brexit без соглашения.

Как отмечает издание, голосование в парламенте стало очередным поражением для правительства премьер-министра Мэй. Результаты голосования также показывают, что большинство в Палате общин настроены против Brexit без соглашения.