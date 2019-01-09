Очередное поражение Мэй: парламент ограничил полномочия правительства на случай Brexit без соглашения
9 января, 2019, 11:38
Палата общин парламента Великобритании одобрила поправку в законопроект, ограничивающую полномочия правительства в налоговой сфере в случае выхода страны из ЕС без соглашения
Об этом сообщает Evening Standard .
"Поправку, призванную ограничить полномочия министров по сбору налогов в случае отсутствия соглашения (Brexit - ред.), было принято 303 голосами против 296 во вторник вечером", - говорится в сообщении.
Поправка не позволит министерству финансов без одобрения депутатов изменить размер налогов, чтобы сделать возможным Brexit без соглашения.
Как отмечает издание, голосование в парламенте стало очередным поражением для правительства премьер-министра Мэй. Результаты голосования также показывают, что большинство в Палате общин настроены против Brexit без соглашения.
- Напомним, 15 января парламент Великобритании проведет голосование по соглашению с ЕС о Brexit, которая была достигнута премьер-министром страны Терезой Мэй с Брюсселем в ноябре.
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