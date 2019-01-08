Стала известна дата парламентского голосования по Brexit

8 января, 2019, 12:45

Парламент Великобритании проголосует за соглашение по Brexit 15 января

Об этом сообщает ВВС со ссылкой на собственные источники в правительстве.

Сообщается также, что более 200 депутатов подписали письмо к премьер-министру Великобритании Терезе Мэй с просьбой не допустить вариант Brexit без согласования с парламентом.