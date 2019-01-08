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Стала известна дата парламентского голосования по Brexit


фото: REUTERS
Парламент Великобритании проголосует за соглашение по Brexit 15 января

Об этом сообщает ВВС со ссылкой на собственные источники в правительстве.

Сообщается также, что более 200 депутатов подписали письмо к премьер-министру Великобритании Терезе Мэй с просьбой не допустить вариант Brexit без согласования с парламентом.

  • Ранее сообщалось, что голосование по соглашению о выходе страны из ЕС состоится в третью неделю января, то есть после 14 января 2019 года.
  • 12 декабря консерваторы отказались поддержать вотум недоверия премьер-министру Терезе Мэй из-за ее соглашения с ЕС о Brexit. Мэй избежала отставки и получила своеобразный иммунитет на один год.
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