Стала известна дата парламентского голосования по Brexit
8 января, 2019, 12:45
Парламент Великобритании проголосует за соглашение по Brexit 15 января
Об этом сообщает ВВС со ссылкой на собственные источники в правительстве.
Сообщается также, что более 200 депутатов подписали письмо к премьер-министру Великобритании Терезе Мэй с просьбой не допустить вариант Brexit без согласования с парламентом.
- Ранее сообщалось, что голосование по соглашению о выходе страны из ЕС состоится в третью неделю января, то есть после 14 января 2019 года.
- 12 декабря консерваторы отказались поддержать вотум недоверия премьер-министру Терезе Мэй из-за ее соглашения с ЕС о Brexit. Мэй избежала отставки и получила своеобразный иммунитет на один год.
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