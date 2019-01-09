Нафтогаз хочет завершить разделение ГТС до конца года

9 января, 2019, 11:55

НАК "Нафтогаз Украины" планирует завершить анбандлинг и привлечь международного партнера к управлению газотранспортной системой уже к концу 2019 года

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава компании Андрей Коболев.

"Есть четкий план, согласно которому и движемся. Понадобятся своевременные решения правительства и парламента, но есть все возможности дать старт работе нового оператора ГТС уже с января 2020 года", - написал глава НАК.

"Это должно быть сделано невзирая на весь информационный шум, который поднимается вокруг анбандлинга для легитимизации строительства Nord Stream 2", - добавил Коболев.