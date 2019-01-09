Нафтогаз хочет завершить разделение ГТС до конца года
9 января, 2019, 11:55
"Есть четкий план, согласно которому и движемся. Понадобятся своевременные решения правительства и парламента, но есть все возможности дать старт работе нового оператора ГТС уже с января 2020 года", - написал глава НАК.
НАК "Нафтогаз Украины" планирует завершить анбандлинг и привлечь международного партнера к управлению газотранспортной системой уже к концу 2019 года
Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава компании Андрей Коболев.
"Есть четкий план, согласно которому и движемся. Понадобятся своевременные решения правительства и парламента, но есть все возможности дать старт работе нового оператора ГТС уже с января 2020 года", - написал глава НАК.
"Это должно быть сделано невзирая на весь информационный шум, который поднимается вокруг анбандлинга для легитимизации строительства Nord Stream 2", - добавил Коболев.
- Напомним, анбандлинг - это отделение деятельности по транспортировке природного газа (деятельности Оператора ГТС) от добычи и поставки природного газа и электрической энергии.
- В соответствии с Законом о рынке газа отделение оператора ГТС должно было завершиться до 1 июня 2016. В НАК задержку в разделе ГТС объясняют задержкой с решением правительства.
- Ранее, Национальная акционерная компания "Нафтогаз" до января 2020 года выровняет цены на газ для населения с рыночными.
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