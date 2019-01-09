Лидеры демократов призвали Трампа немедленно возобновить работу правительства

9 января, 2019, 10:59

Лидеры демократов призвали президента США Дональда Трампа немедленно восстановить полную работу правительства и прекратить "шатдаун", чтобы продолжить обсуждение по поводу безопасности на границе

Как передает CNN , с таким ответным словом, сразу после обращения Трампа к жителям страны, выступили спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси и лидер демократического меньшинства в американском Сенате Чак Шумер.

"К сожалению, многое из того, что мы слышали от президента Трампа в течение всего этого бессмысленного" шатдауна ", была наполнена дезинформацией и даже злобой. Президент выбрал страх. Мы хотим начать с фактов", - заявила Пелоси.

По ее словам, Трамп должен прекратить создавать кризис и должен возобновить работу правительства.

В свою очередь, Чак Шумер отметил , что необходимо отделить вопрос финансирования безопасности границы от закрытия правительства. По его словам, нужно прекратить "шатдаун", и затем, на двухпартийной основе, обсуждать проблему пограничной безопасности.

"Мы не руководствуемся истерикой ... Ни один президент не должен стучать по столу и требовать, чтобы он добьется своего, иначе правительство закроется. Наносится вред миллионам американцев, которых рассматривают как рычаг", - сказал Шумер.

По его словам Трамп "использовал Овальный кабинет, чтобы создать кризис и отвлечь внимание от беспорядка в своей администрации".

Напомним, в своем телеобращении к американцам Трамп возложил ответственность за 18-дневное частичное закрытие правительства на демократов.

По его словам вопрос "шатдаун" может быть легко решен, если его политические оппоненты уступят его требованиям по финансированию строительства стены на границе с Мексикой.

Трамп сообщил, что пригласил лидеров Конгресса США на встречу в среду, 9 января, чтобы попытаться восстановить финансирование работы правительства.