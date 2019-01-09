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Климкин: у нас есть четкая тактика по освобождению военнопленных моряков


фото: ap
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что вместе с украинским омбудсменом Людмилой Денисовой имеют четкую тактику по освобождению украинских военнопленных моряков

Об этом он сообщил во время брифинга, передает Еспресо.TV

Министр отметил, что морякам оказывается необходимая помощь: от средств к продуктам.

"Предоставляем всю возможную помощь, чтобы облегчить их пребывания. Начиная с денег, которые позволяет предоставлять Россия, к продуктам питания".

По словам Климкина, с адвокатами моряков подписаны соответствующие соглашения. В среду, 9 января, подпишут последние 6 соглашений.

Также он заявил, что 17-18 января Россия будет пытаться проводить заседания "судов" в Крыму по делам военнопленных моряков. Климкин добавил, что работает над тем, чтобы на этих "заседаниях" были партнеры.

"Работаем над тем, чтобы представители наших друзей и партнеров присутствовали в этих" судах ". Все их мы активизировали, всех, кто может помочь. Нам нужна скоординированная позиция партнеров, над которой мы постоянно работаем. Любой разговор с партнерами начинается с военнопленных и политических заключенных. ", - добавил Климкин.

Министр заявил, что в четверг, 10 января, состоится встреча в Одессе с родственниками пленных моряков.

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