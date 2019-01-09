Климкин: у нас есть четкая тактика по освобождению военнопленных моряков
Об этом он сообщил во время брифинга, передает Еспресо.TV
Министр отметил, что морякам оказывается необходимая помощь: от средств к продуктам.
"Предоставляем всю возможную помощь, чтобы облегчить их пребывания. Начиная с денег, которые позволяет предоставлять Россия, к продуктам питания".
По словам Климкина, с адвокатами моряков подписаны соответствующие соглашения. В среду, 9 января, подпишут последние 6 соглашений.
Также он заявил, что 17-18 января Россия будет пытаться проводить заседания "судов" в Крыму по делам военнопленных моряков. Климкин добавил, что работает над тем, чтобы на этих "заседаниях" были партнеры.
"Работаем над тем, чтобы представители наших друзей и партнеров присутствовали в этих" судах ". Все их мы активизировали, всех, кто может помочь. Нам нужна скоординированная позиция партнеров, над которой мы постоянно работаем. Любой разговор с партнерами начинается с военнопленных и политических заключенных. ", - добавил Климкин.
Министр заявил, что в четверг, 10 января, состоится встреча в Одессе с родственниками пленных моряков.
- Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива Россия захватила украинские военные корабли, которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. Российские корабли напали на корабли ВМС Украины.
- По факту агрессии России против украинских судов в Азовском море в полную боевую готовность приведены подразделения Вооруженных сил Украины . Рада ввела военное положение в 10 областях Украины. Военное положение закончился 26 декабря 2018.
- Полный список 24 пленных украинских моряка. 27-28 ноября оккупационные "суды" в Крыму арестовали всех захваченных в плен украинских моряков.
- Всем захваченным Россией украинским морякам предъявлено обвинение в "незаконном пересечении границы".
- Агрессию РФ в Керченском проливе осудили 34 страны Международной морской организации.
- Все захваченные Россией украинские моряки назвались военнопленными.
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