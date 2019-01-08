Звездные супертяжеловесы Фьюри и Уайлдер договариваются о реванше

8 января, 2019, 13:51

Британский боксер Тайсон Фьюри начал переговоры о втором поединке с чемпионом мира WBC в супертяжелом весе Деонтеем Уайлдером

Об этом сообщает iSport.ua.

Промоутер Фьюри - Фрэнк Уоррен заявил, что уже начались переговоры между ним и менеджером американского чемпиона WBC (Всемирного боксерского совета) Деонтея Уайлдера, Шелли Финкель.

"Сейчас я веду переговоры с менеджером Уайлдера Шелли Финкелем. Пытаемся договориться о проведении немедленного реванша. Вы же знаете, что означает имя Тайсона Фьюри? Не важно, кто будет его оппонентом. Не важно, в какой стране состоится бой, он - гарантия заполненных трибун. Его везде знают", - сказал Уоррен.

В первом поединке между Уайлдером и Фьюри, 1 декабря 2018 года, была зафиксирована ничья.

Читайте также: 10 лучших боксерских боев 2018 года