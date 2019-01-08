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Власти Франции объявили план борьбы с протестами


фото: REUTERS
Премьер-министр Франции Эдуард Филипп объявил о планах наказать людей, которые проводят несанкционированные акции протеста так называемых желтых жилетов

Об этом сообщает BBC .

Так, после жестких столкновений демонстрантов и полиции во время акции "желтых жилетов" власти Франции заявили о планах ужесточить наказание за несанкционированные акции.

"Мы должны наказать тех, кто нарушает закон", - сказал премьер.

Данное решение Филипп объяснил необходимостью ответа на насильственные действия участников акций.

"Нам нужно сохранить право на демонстрации во Франции, и мы должны наказать тех, кто нарушает закон", - сказал глава правительства.

Выступая по французскому телеканалу TF1, премьер-министр Филипп сказал, что правительство поддержит "новый закон, который предусматривает наказание тех, кто не соблюдает требования объявить протесты, тех, кто принимает участие в несанкционированных демонстрациях, и тех, кто прибывает на демонстрации в масках".

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