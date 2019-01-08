Власти Франции объявили план борьбы с протестами
Об этом сообщает BBC .
Так, после жестких столкновений демонстрантов и полиции во время акции "желтых жилетов" власти Франции заявили о планах ужесточить наказание за несанкционированные акции.
"Мы должны наказать тех, кто нарушает закон", - сказал премьер.
Данное решение Филипп объяснил необходимостью ответа на насильственные действия участников акций.
"Нам нужно сохранить право на демонстрации во Франции, и мы должны наказать тех, кто нарушает закон", - сказал глава правительства.
Выступая по французскому телеканалу TF1, премьер-министр Филипп сказал, что правительство поддержит "новый закон, который предусматривает наказание тех, кто не соблюдает требования объявить протесты, тех, кто принимает участие в несанкционированных демонстрациях, и тех, кто прибывает на демонстрации в масках".
- Напомним, 29 декабря 2018 во время протестов в Париже полиция применила против митингующих слезоточивый газ .
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