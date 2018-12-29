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Протесты "желтых жилетов": в Париже полиция применила слезоточивый газ


фото: ukrinform.ua
Во время протестов в Париже полиция применила против митингующих слезоточивый газ

Об этом сообщает "Укринформ".

В Париже несколько сотен протестующих собрались у офисов ведущих телеканалов и требовали отставки президента Франции Эммануэля Макрона. Демонстранты перекрыли травмвайные пути, в ответ полиция применила гранаты со слезоточивым газом. Несколько человек были задержаны.

Акции протеста проходят и в других регионах и городах страны. В целом, в эту субботу численность и активность демонстрантов была значительно меньше, чем в предыдущие недели.

Активисты движения "желтых жилетов" уже распространили в соцсетях призыв собраться в новогоднюю ночь на Елисейских полях в Париже. Кроме того, они заявили о намерении активизировать протестное движение в январе.

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