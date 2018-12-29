Протесты "желтых жилетов": в Париже полиция применила слезоточивый газ
29 декабря, 2018, 18:16
Во время протестов в Париже полиция применила против митингующих слезоточивый газ
Об этом сообщает "Укринформ".
В Париже несколько сотен протестующих собрались у офисов ведущих телеканалов и требовали отставки президента Франции Эммануэля Макрона. Демонстранты перекрыли травмвайные пути, в ответ полиция применила гранаты со слезоточивым газом. Несколько человек были задержаны.
Акции протеста проходят и в других регионах и городах страны. В целом, в эту субботу численность и активность демонстрантов была значительно меньше, чем в предыдущие недели.
Активисты движения "желтых жилетов" уже распространили в соцсетях призыв собраться в новогоднюю ночь на Елисейских полях в Париже. Кроме того, они заявили о намерении активизировать протестное движение в январе.
- Напомним, 22 декабря количество погибших во время протестов "желтых жилетов" во Франции достигло десяти человек.
- Движение "желтых жилетов" возникло в соцсетях. Распознать друг друга участники могут по желтому аварийному жилету.
- На фоне протестов "желтых жилетов" во Франции пророссийские аккаунты распространяют ложную информацию об акциях.
- СБУ заявила, что протестами "желтых жилетов" во Франции руководят спецслужбы России . Спецслужбы Франции проверят влияние России на протесты.
Читайте также
-
10 декабря, 2018 Что ждет Ломаченко после победы над Педрасой
-
10 декабря, 2018 Виталий Портников: Олигархи просто ждут своего часа
-
-
-
Читайте также
-
10 декабря, 2018 Виталий Портников: Олигархи просто ждут своего часа
-
-