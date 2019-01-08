В США таксист убил 6 человек и обвинил "дьявола" из приложения Uber

8 января, 2019, 16:35

В США 48-летний водитель такси Uber Джейсон Далтон признался в шести убийствах, совершенных в городе Каламазу, штат Мичиган, а также в покушениях на убийство и преступлениях, совершенных с применением огнестрельного оружия

Об этом сообщает BBC-Украина.

Отмечается, что убийства произошли в один день - вечером 20 февраля в 2016 году. Теперь уже бывшего таксиста обвиняют в 16 преступлениях. Ему грозит пожизненное заключение без права досрочного выхода на свободу.

Мужчина заявил, что признаться в преступлениях решил по собственной воле - несмотря на то, что его адвокат был против этого. По словам Далтона, он "хотел этого достаточно давно".

Далтон рассказал, что стал "марионеткой" приложения Uber, которое, по его мнению, контролировало его ум и тело, и заставляло стрелять в людей в течение пяти часов.

Как сообщает Huffingtonpost, совершать убийства ему предписывала якобы "рогатая голова дьявола Uber", которая появлялась в приложении онлайн-сервиса вызова такси.

Четырех человек Далтон убил в ресторане Cracker Barrel, двух - в автосалоне Kia. Еще одну стрельбу он устроил в жилом квартале. Ни один из погибших или пострадавших не был клиентом Uber, впрочем, в промежутки времени между преступлениями Далтон продолжал принимать заказы в приложении такси.