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В Солсбери снесут дом Скрипалей

Здание бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии будет демонтировано

Об этом сообщает The Guardian .

Местная власть направила соседям письма с предупреждением о демонтаже дома. Ожидается, что работы продлятся около четырех месяцев.

Первый месяц работ пойдет на герметизацию дома.

Представительница местного департамента здравоохранения Трейси Дашкевич заявила, что все демонтированные элементы будут завернуты и закрыты. Она заверила, что все работы будут выполнены с высоким уровнем безопасности, а риск для окружающих будет низким.

Детективы предполагают, что Скрипали впервые имели контакт с "Новичком", когда он был на дверных ручках дома в Солсбери.

Напомним, что США ввели санкции против 19 агентов ГРУ, которые причастны к отравлению Скрипалей.

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