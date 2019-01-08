В Солсбери снесут дом Скрипалей
8 января, 2019, 11:16
Здание бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии будет демонтировано
Об этом сообщает The Guardian .
Местная власть направила соседям письма с предупреждением о демонтаже дома. Ожидается, что работы продлятся около четырех месяцев.
Первый месяц работ пойдет на герметизацию дома.
Представительница местного департамента здравоохранения Трейси Дашкевич заявила, что все демонтированные элементы будут завернуты и закрыты. Она заверила, что все работы будут выполнены с высоким уровнем безопасности, а риск для окружающих будет низким.
Детективы предполагают, что Скрипали впервые имели контакт с "Новичком", когда он был на дверных ручках дома в Солсбери.
Напомним, что США ввели санкции против 19 агентов ГРУ, которые причастны к отравлению Скрипалей.
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