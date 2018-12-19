Отравление Скрипалей: США ввел санкции против 19 агентов ГРУ
19 декабря, 2018, 21:00
В связи с отравлением бывшего разведчика ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, министерство финансов США ввело санкции против 19 человек, связанных с ГРУ
Об этом сообщает министерство финансов США .
Эти санкции входят в список "связанные с Украиной и Россией".
В санкционный список попали 19 человек, связанных с ГРУ. Среди них - агенты ГРУ Александр Мишкин и Анатолий Чепига (более известные как Александр Петров и Руслан Боширов), подозреваемые в отравлении бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля.
Некоторым из тех, кто попал в этот список, США летом заочно предъявили обвинения во взломе компьютеров Хиллари Клинтон.
В санкционный список также попали издания ФБА "Экономика сегодня", Федеральное агентство новостей, "Невские новости" и "USA Really".
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