Отравление Скрипалей: США ввел санкции против 19 агентов ГРУ

19 декабря, 2018, 21:00

В связи с отравлением бывшего разведчика ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, министерство финансов США ввело санкции против 19 человек, связанных с ГРУ

Об этом сообщает министерство финансов США .

Эти санкции входят в список "связанные с Украиной и Россией".

В санкционный список попали 19 человек, связанных с ГРУ. Среди них - агенты ГРУ Александр Мишкин и Анатолий Чепига (более известные как Александр Петров и Руслан Боширов), подозреваемые в отравлении бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля.

Некоторым из тех, кто попал в этот список, США летом заочно предъявили обвинения во взломе компьютеров Хиллари Клинтон.

В санкционный список также попали издания ФБА "Экономика сегодня", Федеральное агентство новостей, "Невские новости" и "USA Really".