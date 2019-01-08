В 2018 году СБУ предупредила 8 терактов

8 января, 2019, 16:17

За прошлый год СБУ предупредила 8 террористических актов, из них 5 - раскрыто

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Всего в 2016-2018 годах было предотвращено 28 терактов.

Военная контрразведка СБУ за 2018 год задержала 54 участника террористических организаций Л/ДНР. Было начато 850 уголовных производств, 144 приговоров по статье о государственной измене вступили в силу.

В 2018 году следователи СБУ начали 10931 уголовное производство в отношении 2699 человек.

Как сообщалось ранее, Священника УПЦ МП приговорили к 6 годам за помощь в оккупации Луганска.