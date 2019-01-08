 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В 2018 году СБУ предупредила 8 терактов


фото: ssu.gov.ua
За прошлый год СБУ предупредила 8 террористических актов, из них 5 - раскрыто

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Всего в 2016-2018 годах было предотвращено 28 терактов.

Военная контрразведка СБУ за 2018 год задержала 54 участника террористических организаций Л/ДНР. Было начато 850 уголовных производств, 144 приговоров по статье о государственной измене вступили в силу.

В 2018 году следователи СБУ начали 10931 уголовное производство в отношении 2699 человек.

Как сообщалось ранее, Священника УПЦ МП приговорили к 6 годам за помощь в оккупации Луганска.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

8 января, 2019 вторник

больше новостей

8 января, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать