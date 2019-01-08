В 2018 году СБУ предупредила 8 терактов
8 января, 2019, 16:17
За прошлый год СБУ предупредила 8 террористических актов, из них 5 - раскрыто
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Всего в 2016-2018 годах было предотвращено 28 терактов.
Военная контрразведка СБУ за 2018 год задержала 54 участника террористических организаций Л/ДНР. Было начато 850 уголовных производств, 144 приговоров по статье о государственной измене вступили в силу.
В 2018 году следователи СБУ начали 10931 уголовное производство в отношении 2699 человек.
Как сообщалось ранее, Священника УПЦ МП приговорили к 6 годам за помощь в оккупации Луганска.
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