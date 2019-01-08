Священника УПЦ МП приговорили к 6 годам за помощь в оккупации Луганска
8 января, 2019, 16:04
Новоайдарский районный суд Луганской области к шести годам лишения свободы заочно приговорил священника УПЦ МП, который организовал блокирование автодороги в Луганск
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Своими действиями священник препятствовал передвижению ВСУ в район проведения АТО.
Суд признал пособника террористов виновным в препятствовании законной деятельности ВСУ и других военных формирований.
Осужденного объявили в розыск.
Напомним, что СБУ задержала сепаратиста, который "призвал украинцев взять оружие и свергнуть незаконную власть в Киеве"
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