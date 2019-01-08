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Священника УПЦ МП приговорили к 6 годам за помощь в оккупации Луганска


фото: korrespondent
Новоайдарский районный суд Луганской области к шести годам лишения свободы заочно приговорил священника УПЦ МП, который организовал блокирование автодороги в Луганск

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Своими действиями священник препятствовал передвижению ВСУ в район проведения АТО.

Суд признал пособника террористов виновным в препятствовании законной деятельности ВСУ и других военных формирований.

Осужденного объявили в розыск.

Напомним, что СБУ задержала сепаратиста, который "призвал украинцев взять оружие и свергнуть незаконную власть в Киеве"

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