Священника УПЦ МП приговорили к 6 годам за помощь в оккупации Луганска

8 января, 2019, 16:04

Новоайдарский районный суд Луганской области к шести годам лишения свободы заочно приговорил священника УПЦ МП, который организовал блокирование автодороги в Луганск

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Своими действиями священник препятствовал передвижению ВСУ в район проведения АТО.

Суд признал пособника террористов виновным в препятствовании законной деятельности ВСУ и других военных формирований.

Осужденного объявили в розыск.

Напомним, что СБУ задержала сепаратиста, который "призвал украинцев взять оружие и свергнуть незаконную власть в Киеве"