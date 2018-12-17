Соглашение о Brexit проголосуют в середине января - Мэй

17 декабря, 2018, 19:07

Голосование по соглашению о Brexit планируется на неделе, начинающейся с 14 января

Об этом заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, сообщает The Reuters.

"Многие члены парламента обеспокоены тем, что решение надо будет вскоре принимать. Поэтому к дебатам по соглашению мы вернемся на неделе, начинающейся после 7 января. Собственно голосование планируем провести на неделе, начинающейся с 14 января", - отметила Мэй.

Как известно, Великобритания так и не смогла ратифицировать соглашение о Brexit. Голосование за этот документ должно было пройти 11 декабря, однако Мэй перенесла его неопределенный срок.

Официальная дата выхода Великобритании из ЕС - 29 марта 2019.