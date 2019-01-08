США и союзники разгромили 99% "Исламского государства", - Помпео
8 января, 2019, 07:21
Соединенные Штаты вместе с союзниками разгромили 99% состава террористической группировки "Исламское государство" в Сирии и Ираке
Об этом заявил государственный секретарь США Майк Помпео, сообщает " Новое время".
"Сейчас, посмотрите, мы разбили 99% халифата (ИГ, - ред.)", - говорится в заявлении, которое распространил Государственный департамент США.
Дипломат добавил, что противостояние с ИГ было очень успешной кампанией, ведь у США было много партнеров, которые помогли в борьбе против террористов.
Помпео подчеркнул, что сегодняшняя администрация президента не допустит возрождения подобных халифатов, как это "происходило во времена предыдущего президента Соединенных Штатов".
- 3 января президент США Дональд Трамп призвал Россию, Пакистан и Индию принимать более активное участие в войне в Афганистане.
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