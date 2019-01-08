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США и союзники разгромили 99% "Исламского государства", - Помпео

Соединенные Штаты вместе с союзниками разгромили 99% состава террористической группировки "Исламское государство" в Сирии и Ираке

Об этом заявил государственный секретарь США Майк Помпео, сообщает " Новое время".

"Сейчас, посмотрите, мы разбили 99% халифата (ИГ, - ред.)", - говорится в заявлении, которое распространил Государственный департамент США.

Дипломат добавил, что противостояние с ИГ было очень успешной кампанией, ведь у США было много партнеров, которые помогли в борьбе против террористов.

Помпео подчеркнул, что сегодняшняя администрация президента не допустит возрождения подобных халифатов, как это "происходило во времена предыдущего президента Соединенных Штатов".

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