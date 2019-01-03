Трамп призвал Россию активно участвовать в войне в Афганистане

3 января, 2019, 11:06

Президент США Дональд Трамп призвал Россию, Пакистан и Индию принимать более активное участие в войне в Афганистане

Об этом пишет " Европейская правда " со ссылкой на RFE / RL.

Говоря о борьбе с талибами и группировкой "Исламское государство" в Афганистане, Трамп призвал приближенные к региону страны "бороться". "Посмотрите на другие страны, Пакистан там. Они должны бороться. Россия должна бороться", - отметил глава Белого дома.

Трамп неоднократно выступал против длительного присутствия американских войск в Афганистане и уже объявил о подготовке существенного сокращения роли сил США в этой стране. Речь идет, прежде всего, об уменьшении контингента вдвое - с 14 до 7000 военных.

В телевизионных комментариях во время заседания своего кабинета 2 января Трамп также вспомнил о вмешательстве Москвы в Афганистане в 1980-х годах.

"Причина, почему Россия была в Афганистане, потому что террористы собирались в Россию. Она имела основания быть там. Проблема в том, что это была борьба. И они буквально обанкротились. Они снова стали называться Россией, как противопоставление Советскому союзу".