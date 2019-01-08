СБУ прошлого года разоблачила более 70 предполагаемых шпионов
8 января, 2019, 11:35
В 2018 году сотрудники СБУ разоблачили 71 лицо, причастное к разведывательно-подрывной деятельности иностранных спецслужб
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"71 лицо, причастное к разведывательно-подрывной деятельности иностранных спецслужб, было разоблачено контрразведкой СБУ", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, следователями СБУ начато 114 уголовных производств по ст. 111 УК Украины (государственная измена).
- Ранее сообщалось, что СБУ в Николаевской области установила, что руководитель местной агентурной сети российских спецслужб, которого ранее задержали, передавал секретную информацию в Главное разведывательное управление РФ.
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