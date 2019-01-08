 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

СБУ прошлого года разоблачила более 70 предполагаемых шпионов


фото: ssu.gov.ua
В 2018 году сотрудники СБУ разоблачили 71 лицо, причастное к разведывательно-подрывной деятельности иностранных спецслужб

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"71 лицо, причастное к разведывательно-подрывной деятельности иностранных спецслужб, было разоблачено контрразведкой СБУ", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, следователями СБУ начато 114 уголовных производств по ст. 111 УК Украины (государственная измена).

null

  • Ранее сообщалось, что СБУ в Николаевской области установила, что руководитель местной агентурной сети российских спецслужб, которого ранее задержали, передавал секретную информацию в Главное разведывательное управление РФ.

По теме

Читайте также

По теме

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

8 января, 2019 вторник

больше новостей

8 января, 2019 вторник

7 января, 2019 понедельник

6 января, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать