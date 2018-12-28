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СМИ раскрыли фамилию шпиона РФ, который передавал данные о "морских котиках" на Николаевщине


фото: ok.ru
СБУ в Николаевской области установила, что ранее задержанный руководитель местной агентурной сети российских спецслужб передавал секретную информацию в Главное разведывательное управление РФ

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в реестре судебных решений, передает "Преступности.НЕТ".

Задержанным оказался экс-начальник 84-го арсенала минно-торпедного и трального вооружения, который дислоцируется в Очакове, Юрий Ломако. Он использовал родственные связи в 73-м Морском центре специальных операций, откуда получал информацию о выполнении боевых задач в зоне проведения операции объединенных сил на Востоке Украины.

Кроме того, он получал персональные данные "морских котиков", сведения о вооружении и оперативную информацию. Все данные он передавал в Главное разведывательное управление Генштаба РФ в Севастополе.

Ломако также получал информацию по прежнему месту службы в арсенале о количестве вооружения и боеприпасов, которую также передавал в разведку РФ.

Из данных, обнародованных в реестре судебных решений, стало известно, что 23 декабря он был арестован сроком на два месяца, на время следствия.

Отмечается, что в социальной сети "Одноклассники" на аккаунте жены Ломако опубликованы фотографии с Юрием Ломако в папке под названием "Крым сегодня", датированные октябрем текущего года. Ранее СБУ сообщала, что подозреваемый несколько раз ездил в аннексированный Крым на агентурные встречи.

По информации издания, младший сын задержанного служит в Силах специальных операций России.

Процессуальное руководство в расследовании осуществляет военная прокуратура, задержанный подозревается по ч. 1 статьи 111 ( "государственная измена") Уголовного кодекса Украины, ему грозит наказание на срок от 12 до 15 лет лишения свободы.

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