"Реал" купил футболиста "Манчестер Сити"
8 января, 2019, 11:19
"Реал" совершил первый трансфер зимнего межсезонья и купил у "Манчестер Сити" полузащитника Браими Диаса
Об этом сообщает football.ua.
Браими Диас был официально представлен в качестве игрока "Реала" и получил футболку "королевского клуба" из рук президента мадридцев Флорентино Переса.
Диас подписал контракт с "Реалом" до лета 2025 года, а трансфер обошелся "сливочным" в 15 млн евро. Эта сумма за счет бонусов может вырасти еще на 7 млн евро.
19-летний уроженец Малаги и выпускник академии "Манчестер Сити" за три сезона в составе английского клуба провел 15 матчей во всех турнирах и забил 2 мяча.
BEHIND THE SCENES: ¡El primer día de @Brahim con la camiseta del @RealMadrid ! #WelcomeBrahim pic.twitter.com/s2tGQgn1eH- Real Madrid CF (@realmadrid) 7 января 2019
- Напомним, 22 декабря в финале клубного чемпионата мира по футболу "Реал" разгромил "Аль-Айн" из ОАЭ .
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