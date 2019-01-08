"Реал" купил футболиста "Манчестер Сити"

8 января, 2019, 11:19

"Реал" совершил первый трансфер зимнего межсезонья и купил у "Манчестер Сити" полузащитника Браими Диаса

Об этом сообщает football.ua.

Браими Диас был официально представлен в качестве игрока "Реала" и получил футболку "королевского клуба" из рук президента мадридцев Флорентино Переса.

Диас подписал контракт с "Реалом" до лета 2025 года, а трансфер обошелся "сливочным" в 15 млн евро. Эта сумма за счет бонусов может вырасти еще на 7 млн евро.

19-летний уроженец Малаги и выпускник академии "Манчестер Сити" за три сезона в составе английского клуба провел 15 матчей во всех турнирах и забил 2 мяча.