 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

"Реал" выиграл клубный чемпионат мира


фото: REUTERS
В финале клубного чемпионата мира по футболу "Реал" разгромил "Аль-Айн" из ОАЭ

Мадридский клуб победил со счетом 4:1 и стал победителем турнира. Встреча состоялась в Абу-Даби на стадионе "Шейх Заед".

Счет был открыт на 14-й минуте, когда отличился Лука Модрич с передачи Карима Бензема. Во второй половине встречи преимущество "Реала" увеличил Маркос Льоренте.

В конце матча счет довел до разгромного Серхио Рамос, откликнувшись на подачу с углового в исполнении Модрича. Перед финальным свистком команды обменялись голами. Сначала гол престижа забил Цукаса Сиотани, а затем Яхия Надер отправил мяч в собственные ворота.

"Реал" выиграл клубный чемпионат мира в третий раз подряд и в четвертый раз в своей истории, что является новым мировым рекордом. Ранее испанский клуб становился победителем турнира в 2014, 2016 и 2017 годах. По количеству побед на турнире "Реал" обошел "Барселону", у которой три титула.

Клубный чемпионат мира

финал

Абу-Даби, ОАЭ

"Реал" (Испания) - "Аль-Айн" (ОАЭ) 4:1

Голы: Модрич, 14; Льоренте, 60; Рамос, 79; Надер, 90 + 1 (автогол) - Сиотани, 86

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

22 декабря, 2018 суббота

больше новостей

22 декабря, 2018 суббота

21 декабря, 2018 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать