"Реал" выиграл клубный чемпионат мира
Мадридский клуб победил со счетом 4:1 и стал победителем турнира. Встреча состоялась в Абу-Даби на стадионе "Шейх Заед".
Счет был открыт на 14-й минуте, когда отличился Лука Модрич с передачи Карима Бензема. Во второй половине встречи преимущество "Реала" увеличил Маркос Льоренте.
В конце матча счет довел до разгромного Серхио Рамос, откликнувшись на подачу с углового в исполнении Модрича. Перед финальным свистком команды обменялись голами. Сначала гол престижа забил Цукаса Сиотани, а затем Яхия Надер отправил мяч в собственные ворота.
"Реал" выиграл клубный чемпионат мира в третий раз подряд и в четвертый раз в своей истории, что является новым мировым рекордом. Ранее испанский клуб становился победителем турнира в 2014, 2016 и 2017 годах. По количеству побед на турнире "Реал" обошел "Барселону", у которой три титула.
Клубный чемпионат мира
финал
Абу-Даби, ОАЭ
"Реал" (Испания) - "Аль-Айн" (ОАЭ) 4:1
Голы: Модрич, 14; Льоренте, 60; Рамос, 79; Надер, 90 + 1 (автогол) - Сиотани, 86
- Напомним, 12 декабря "Реал" потерпел унизительное домашнее поражение от российского ЦСКА в Лиге чемпионов.
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