22 декабря, 2018, 20:36

В финале клубного чемпионата мира по футболу "Реал" разгромил "Аль-Айн" из ОАЭ

Мадридский клуб победил со счетом 4:1 и стал победителем турнира. Встреча состоялась в Абу-Даби на стадионе "Шейх Заед".

Счет был открыт на 14-й минуте, когда отличился Лука Модрич с передачи Карима Бензема. Во второй половине встречи преимущество "Реала" увеличил Маркос Льоренте.

В конце матча счет довел до разгромного Серхио Рамос, откликнувшись на подачу с углового в исполнении Модрича. Перед финальным свистком команды обменялись голами. Сначала гол престижа забил Цукаса Сиотани, а затем Яхия Надер отправил мяч в собственные ворота.

"Реал" выиграл клубный чемпионат мира в третий раз подряд и в четвертый раз в своей истории, что является новым мировым рекордом. Ранее испанский клуб становился победителем турнира в 2014, 2016 и 2017 годах. По количеству побед на турнире "Реал" обошел "Барселону", у которой три титула.

Клубный чемпионат мира

финал

Абу-Даби, ОАЭ

"Реал" (Испания) - "Аль-Айн" (ОАЭ) 4:1

Голы: Модрич, 14; Льоренте, 60; Рамос, 79; Надер, 90 + 1 (автогол) - Сиотани, 86