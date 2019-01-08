"Лучшая роль": почему в сети шутят о девушке, которая рекламировала воду на "Золотом глобусе"

8 января, 2019, 12:25

В ночь на 7 января в Лос-Анджелесе прошла семьдесят шестая церемония вручения премии "Золотой глобус", и на многих фотографиях и видеозаписях зрители заметили не только знаменитостей, но и промо-модель воды Fiji

Об этом сообщает CNN .

Она постоянно появлялась в кадре со звездами и, по мнению некоторых комментаторов, заслужила статуэтку в номинации "Лучшая женская роль второго плана". Посмотреть настоящих победителей кинопремии можно здесь.

"Звезда родилась. Пейте больше воды"

"Девушку Fiji - в президенты в 2019 году"

С ней также начали делать фотожабы, помещая изображение девушки с бутылками воды в кадры знаменитых фильмов, известные фотографии и даже на сцену будущего "Оскара".

Комментаторы быстро выяснили имя девушки - Келлетом Кутберт. Сама она назвала свое участие в церемонии "не самым плохим способом провести воскресенье".

После того, как сеть заполонили шутки о девушке, в твиттере спонсора "Золотого глобуса" Fiji Water появилось сообщение:

We're so glad everyone is talking about our water!



* Senses ominous presence *



She's right behind us, is not she? #FIJIwatergirl - FIJI Water (@FIJIWater) 7 января 2019 г.

"Мы очень рады, что все говорят о нашей воде!

* Чувствуем грозное присутствие *

"Она прямо за нами, не так ли? #FIJIwatergirl"