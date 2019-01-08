"Лучшая роль": почему в сети шутят о девушке, которая рекламировала воду на "Золотом глобусе"
Об этом сообщает CNN .
Она постоянно появлялась в кадре со звездами и, по мнению некоторых комментаторов, заслужила статуэтку в номинации "Лучшая женская роль второго плана". Посмотреть настоящих победителей кинопремии можно здесь.
A Star Is Born- Fiji Water Girl (@fijiwatergirlGG) 7 января 2019 г.
stay hydrated #GoldenGlobes pic.twitter.com/jX6URqho7W
"Звезда родилась. Пейте больше воды"
The Fuji water girl for president 2k19 #GoldenGIobes #GoldenGlobeAwards # GoldenGlobeAwards2019 pic.twitter.com/HzrtQKXmYO- Some Day Soon (@roadie_mote) 7 января 2019 г.
"Девушку Fiji - в президенты в 2019 году"
С ней также начали делать фотожабы, помещая изображение девушки с бутылками воды в кадры знаменитых фильмов, известные фотографии и даже на сцену будущего "Оскара".
Комментаторы быстро выяснили имя девушки - Келлетом Кутберт. Сама она назвала свое участие в церемонии "не самым плохим способом провести воскресенье".
We're so glad everyone is talking about our water!- FIJI Water (@FIJIWater) 7 января 2019 г.
* Senses ominous presence *
She's right behind us, is not she? #FIJIwatergirl
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