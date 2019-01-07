"Золотой глобус": в Лос-Анджелесе объявили победителей престижной кинопремии

7 января, 2019, 09:50

Вечером в воскресенье в Лос-Анджелесе, США, жюри Голливудской ассоциации иностранной прессы объявила победителей 76 церемонии одной из самых престижных кинопремий США "Золотой глобус"

Об этом пишет " Укринформ ".

В этом году фильмами-победителями стали "Богемная рапсодия" в номинации "Драма", "Зеленая книга" в номинации "Комедия или мюзикл", "Метод Комински" в номинации "Комедийный сериал".

Жюри выбрало лучшим режиссером мексиканца Альфонсо Куарона, отметив его работу над фильмом "Рим".

Звание лучшего актера в номинации "Драма" завоевал Рами Малек, который исполнил главную роль легендарного Фредди Меркьюри в фильме "Богемная рапсодия". В то же время в номинации "Комедия или мюзикл" победил Кристиан Бэйл за перевоплощение в политика Дика Чейни в фильме "Власть". Лучшим актером телесериала выбрали Ричарда Маддена за роль в фильме "Телохранитель". Майкл Дуглас получил "Золотой глобус" в номинации "Лучший актер в комедийном сериале" за игру в "Методе Комински".

Звание лучшей актрисы в номинации "Драма" получила Гленн Клоуз за фильм "Жена". Оливия Колман победила в номинации "Лучшая актриса в комедии или мюзикле" за игру в "Фаворитке". Ведущая церемонии награждения Сандра О завоевала звание лучшей актрисы сериала за свою работу в триллере "Убивая Еву".

Лучшими актерами второго плана жюри премии выбрало Магершалу Али за игру в "Зеленой книге", Бена Уишоу за исполнение роли в телесериале "Очень английский скандал". Лучшими актрисами второго плана было объявлено Патрисию Кларксон за игру в "острых предметах", Реджину Кинг за исполнение роли в "Если бы Билл-стрит могла заговорить".

Кроме того, в этом году впервые вручалась специальная премия за значительный вклад в телевидение. Ее получила американская актриса, певица и комедиантки Кэрол Бернетт, известная благодаря своему "Шоу Кэрол Бернетт". Премия в дальнейшем будет называться ее именем.

Специальную премию имени Сесиля Б.ДеМилля получил американский актер, певец и продюсер Джефф Бриджес.

Общий список всех номинаций и победителей:

Лучший фильм (драма): "Богемная рапсодия";

Лучшая комедия или мюзикл: "Зеленая книга";

Лучший сериал (драма): "Американцы";

Лучший режиссер: Альфонсо Куарон, "Рим";

Лучший сценарий: Питер Фаррелли, Ник Валлелонга, Брайан Карри, "Зеленая книга".

Лучший телефильм или мини-сериал: "Убийство Джанни Версаче";

Лучший комедийный сериал: "Метод Коминськы".

Лучшая актриса (драма): Гленн Клоуз, "Дружина";

Лучшая актриса в комедии или мюзикле: Оливия Колман, "Фаворитка";

Лучшая актриса сериала Сандра О, "Убивая Еве";

Лучшая актриса в комедийном сериале: Рэйчел Броснаген, "Удивительная миссис Мейзел";

Лучшая актриса в телефильме или мини-сериале: Патриция Аркетт, "Побег из Даннемора";

Лучшая актриса второго плана: Реджина Кинг, "Если бы Билл-стрит могла заговорить";

Лучшая актриса второго плана в телефильме или мини-сериале: Патрисия Кларксон, "Острые предметы";

Лучший актер (драма): Рами Малек, "Богемная рапсодия";

Лучший актер в комедии или мюзикле: Кристиан Бэйл, "Власть";

Лучший актер сериала Ричард Мадден, "Телохранитель";

Лучший актер в комедийном сериале: Майкл Дуглас, "Метод Коминськы";

Наилучший актер в телефильме или мини-сериале: Даррен Крисс, "Убийство Джанни Версаче";

Лучший актер второго плана: Магершала Али, "Зеленая книга";

Лучший актер второго плана в телефильме или мини-сериале Бен Уишоу, "Очень английский скандал";

Лучший фильм на иностранном языке: "Рим" (Мексика)

Лучшая музыка Джастин Гурвиц, "Первый человек";

Лучшая песня: "Мель", "Рождение звезды";

Лучший анимационный фильм: "Человек-паук: Вокруг Вселенной".