"Золотой глобус": в Лос-Анджелесе объявили победителей престижной кинопремии
Об этом пишет " Укринформ ".
В этом году фильмами-победителями стали "Богемная рапсодия" в номинации "Драма", "Зеленая книга" в номинации "Комедия или мюзикл", "Метод Комински" в номинации "Комедийный сериал".
Жюри выбрало лучшим режиссером мексиканца Альфонсо Куарона, отметив его работу над фильмом "Рим".
Звание лучшего актера в номинации "Драма" завоевал Рами Малек, который исполнил главную роль легендарного Фредди Меркьюри в фильме "Богемная рапсодия". В то же время в номинации "Комедия или мюзикл" победил Кристиан Бэйл за перевоплощение в политика Дика Чейни в фильме "Власть". Лучшим актером телесериала выбрали Ричарда Маддена за роль в фильме "Телохранитель". Майкл Дуглас получил "Золотой глобус" в номинации "Лучший актер в комедийном сериале" за игру в "Методе Комински".
Звание лучшей актрисы в номинации "Драма" получила Гленн Клоуз за фильм "Жена". Оливия Колман победила в номинации "Лучшая актриса в комедии или мюзикле" за игру в "Фаворитке". Ведущая церемонии награждения Сандра О завоевала звание лучшей актрисы сериала за свою работу в триллере "Убивая Еву".
Лучшими актерами второго плана жюри премии выбрало Магершалу Али за игру в "Зеленой книге", Бена Уишоу за исполнение роли в телесериале "Очень английский скандал". Лучшими актрисами второго плана было объявлено Патрисию Кларксон за игру в "острых предметах", Реджину Кинг за исполнение роли в "Если бы Билл-стрит могла заговорить".
Кроме того, в этом году впервые вручалась специальная премия за значительный вклад в телевидение. Ее получила американская актриса, певица и комедиантки Кэрол Бернетт, известная благодаря своему "Шоу Кэрол Бернетт". Премия в дальнейшем будет называться ее именем.
Специальную премию имени Сесиля Б.ДеМилля получил американский актер, певец и продюсер Джефф Бриджес.
Общий список всех номинаций и победителей:
Лучший фильм (драма): "Богемная рапсодия";
Лучшая комедия или мюзикл: "Зеленая книга";
Лучший сериал (драма): "Американцы";
Лучший режиссер: Альфонсо Куарон, "Рим";
Лучший сценарий: Питер Фаррелли, Ник Валлелонга, Брайан Карри, "Зеленая книга".
Лучший телефильм или мини-сериал: "Убийство Джанни Версаче";
Лучший комедийный сериал: "Метод Коминськы".
Лучшая актриса (драма): Гленн Клоуз, "Дружина";
Лучшая актриса в комедии или мюзикле: Оливия Колман, "Фаворитка";
Лучшая актриса сериала Сандра О, "Убивая Еве";
Лучшая актриса в комедийном сериале: Рэйчел Броснаген, "Удивительная миссис Мейзел";
Лучшая актриса в телефильме или мини-сериале: Патриция Аркетт, "Побег из Даннемора";
Лучшая актриса второго плана: Реджина Кинг, "Если бы Билл-стрит могла заговорить";
Лучшая актриса второго плана в телефильме или мини-сериале: Патрисия Кларксон, "Острые предметы";
Лучший актер (драма): Рами Малек, "Богемная рапсодия";
Лучший актер в комедии или мюзикле: Кристиан Бэйл, "Власть";
Лучший актер сериала Ричард Мадден, "Телохранитель";
Лучший актер в комедийном сериале: Майкл Дуглас, "Метод Коминськы";
Наилучший актер в телефильме или мини-сериале: Даррен Крисс, "Убийство Джанни Версаче";
Лучший актер второго плана: Магершала Али, "Зеленая книга";
Лучший актер второго плана в телефильме или мини-сериале Бен Уишоу, "Очень английский скандал";
Лучший фильм на иностранном языке: "Рим" (Мексика)
Лучшая музыка Джастин Гурвиц, "Первый человек";
Лучшая песня: "Мель", "Рождение звезды";
Лучший анимационный фильм: "Человек-паук: Вокруг Вселенной".
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