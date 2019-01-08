Правительство отменило разрешения на ремонт внутренних инженерных систем зданий

8 января, 2019, 16:59

Теперь работы по реконструкции, капитальному ремонту и техническому переоснащению внутренних инженерных систем не нуждаются в получении разрешительных документов на их выполнение. Это касается как жилых, так и нежилых зданий

Кабинет министров Украины 18 декабря 2018 года утвердил обновленный Перечень строительных работ, не требующих документов на их выполнение, сообщает пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Согласно решению КМУ, работы по реконструкции, капитальному ремонту и техническому переоснащению внутренних инженерных систем не нуждаются в получении разрешительных документов. Это касается как жилых, так и нежилых зданий.

"Если раньше для проведения этих работ нужно было получать разрешение Госархстройинспекции, что могло откладывать их начало на несколько месяцев, то сейчас это отменено", - отметил заместитель Министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе.

В частности, это работы по реконструкции, капитальному ремонту, техническому перевооружению внутренних систем:

отоплению, в том числе, что предусматривает установку и замену оборудования индивидуальных тепловых пунктов, замену трубопроводов систем отопления, балансировку систем отопления, установку балансировочных клапанов и / или расходомеров, изменение типа систем отопления с однотрубной на двухтрубную и / или вертикальной на горизонтальную, установление и / или замену отопительных приборов, оборудования отопительных приборов автоматическими регуляторами температуры в помещениях, установку и замену приборов-распределителей и другого оборудования регулирования и учета тепловой энергии;

вентиляции;

водоснабжению и водоотведению, в том числе, трубопроводов;

силовых и слаботочных систем, обеспечивающих функционирование зданий и сооружений.