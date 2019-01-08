Президент присвоил патриарху Филарету звание Героя Украины

8 января, 2019, 20:59

8 января президент Украины Петр Порошенко подписал указ о присвоении бывшему предстоятелю Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарету звания "Герой Украины"

Соответствующий указ опубликовали на сайте президента Петра Порошенко.

"Звания Герой Украины Филарет удостоен за выдающуюся историческую роль в становлении независимой Православной Церкви Украины, деятельность, направленную на возрождение духовности украинского народа, подъема авторитета православия, утверждение идеалов милосердия и межконфессионального согласия", - говорится в сообщении.

Кроме того, об этом сообщил президент в Facebook.

"Он был, есть и остается духовным лидером украинской церкви, духовным лидером украинского народа. Вот почему принял решение присвоить ему звание "Герой Украины", - написал президент.

По его словам, еще не придумано той степени, которой можно измерить вклад Патриарха Филарета в борьбу за собственную поместную церковь.

О присвоении "Героя Украины" Филарету написали и в Twitter Православной церкви Украины.

"Указом Президента Петра Порошенко Святейшему Патриарху Филарету присвоено звание Героя Украины! Поздравляем Святейшего Владыку!" - говорится в сообщении.

Указом Президента Петра Порошенко Святейшему Патриарху Филарету присвоено звание Героя Украины!

Поздравляем Святейшего Владыку! pic.twitter.com/g28HBLM9kC - Православная Церковь Украины (@Cerkva_Info) January 8, 2019