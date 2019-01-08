Президент присвоил патриарху Филарету звание Героя Украины
Соответствующий указ опубликовали на сайте президента Петра Порошенко.
"Звания Герой Украины Филарет удостоен за выдающуюся историческую роль в становлении независимой Православной Церкви Украины, деятельность, направленную на возрождение духовности украинского народа, подъема авторитета православия, утверждение идеалов милосердия и межконфессионального согласия", - говорится в сообщении.
Кроме того, об этом сообщил президент в Facebook.
"Он был, есть и остается духовным лидером украинской церкви, духовным лидером украинского народа. Вот почему принял решение присвоить ему звание "Герой Украины", - написал президент.
По его словам, еще не придумано той степени, которой можно измерить вклад Патриарха Филарета в борьбу за собственную поместную церковь.
О присвоении "Героя Украины" Филарету написали и в Twitter Православной церкви Украины.
"Указом Президента Петра Порошенко Святейшему Патриарху Филарету присвоено звание Героя Украины! Поздравляем Святейшего Владыку!" - говорится в сообщении.
Указом Президента Петра Порошенко Святейшему Патриарху Филарету присвоено звание Героя Украины!- Православная Церковь Украины (@Cerkva_Info) January 8, 2019
Поздравляем Святейшего Владыку! pic.twitter.com/g28HBLM9kC
- Напомним, 11 января 2018 Вселенский патриархат отменил анафему Филарета и признал аннексию Киевской митрополии Москвой незаконной.
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