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Президент присвоил патриарху Филарету звание Героя Украины

8 января президент Украины Петр Порошенко подписал указ о присвоении бывшему предстоятелю Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарету звания "Герой Украины"

Соответствующий указ опубликовали на сайте президента Петра Порошенко.

"Звания Герой Украины Филарет удостоен за выдающуюся историческую роль в становлении независимой Православной Церкви Украины, деятельность, направленную на возрождение духовности украинского народа, подъема авторитета православия, утверждение идеалов милосердия и межконфессионального согласия", - говорится в сообщении.

Кроме того, об этом сообщил президент в Facebook.

"Он был, есть и остается духовным лидером украинской церкви, духовным лидером украинского народа. Вот почему принял решение присвоить ему звание "Герой Украины", - написал президент.

По его словам, еще не придумано той степени, которой можно измерить вклад Патриарха Филарета в борьбу за собственную поместную церковь.

О присвоении "Героя Украины" Филарету написали и в Twitter Православной церкви Украины.

"Указом Президента Петра Порошенко Святейшему Патриарху Филарету присвоено звание Героя Украины! Поздравляем Святейшего Владыку!" - говорится в сообщении.

  • Напомним, 11 января 2018 Вселенский патриархат отменил анафему Филарета и признал аннексию Киевской митрополии Москвой незаконной.
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