Помпео поехал на Ближний Восток собирать коалицию против Ирана
Об этом заявил государственный секретарь США Майк Помпео в интервью американским СМИ, передает DT.ua.
Помпео планирует посетить Иорданию, Египет, Бахрейн, ОАЭ, Катар, Саудовскую Аравию, Оман и Кувейт.
"Одним из элементов нынешней поездки является продолжение усилий по созданию коалиции против Ирана, коалиции, в которую войдут страны Персидского залива, Израиль, европейские и азиатские страны по всему миру. Это те страны, которые понимают, что государство, которое является крупнейшим в мире спонсором терроризма, должно прекратить свою деятельность", - рассказал Помпео.
По словам Помпео, США будут требовать того, чтобы подход Европы к Ирану стал более жестким.
"Мне бы хотелось видеть, что весь мир продолжает поддержку усилий Соединенных Штатов и стран Персидского залива, Израиля. Это важная кампания, поскольку характер иранского режима представляет собой угрозу для всего мира", - заявил Помпео.
- Ранее Помпео заявил, что Соединенные Штаты вместе с союзниками разгромили 99% террористической группировки "Исламское государство" в Сирии и Ираке.
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