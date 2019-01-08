Помпео поехал на Ближний Восток собирать коалицию против Ирана

8 января, 2019, 09:25

Визиты в страны Ближнего Востока, которые начинаются 8 января, являются частью усилий США по формированию глобальной антииранской коалиции

Об этом заявил государственный секретарь США Майк Помпео в интервью американским СМИ, передает DT.ua.

Помпео планирует посетить Иорданию, Египет, Бахрейн, ОАЭ, Катар, Саудовскую Аравию, Оман и Кувейт.

"Одним из элементов нынешней поездки является продолжение усилий по созданию коалиции против Ирана, коалиции, в которую войдут страны Персидского залива, Израиль, европейские и азиатские страны по всему миру. Это те страны, которые понимают, что государство, которое является крупнейшим в мире спонсором терроризма, должно прекратить свою деятельность", - рассказал Помпео.

По словам Помпео, США будут требовать того, чтобы подход Европы к Ирану стал более жестким.

"Мне бы хотелось видеть, что весь мир продолжает поддержку усилий Соединенных Штатов и стран Персидского залива, Израиля. Это важная кампания, поскольку характер иранского режима представляет собой угрозу для всего мира", - заявил Помпео.